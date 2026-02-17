VIDEO. Fracasó en Colo Colo y ahora se luce en Uruguay con este golazo en los minutos finales
El delantero Salomón Rodríguez anotó un acrobático gol y evitó la derrota de su equipo en el fútbol uruguayo.
Salomón Rodríguez, exdelantero de Colo Colo y hoy en Montevideo City Torque, se lució con un golazo este lunes por la noche durante el partido contra Juventud por el campeonato uruguayo.
Al minuto 87, cuando Juventud ganaba 2-1, el otrora atacante albo sorprendió a todos con una pirueta dentro del área para marcar el 2-2 definitivo, evitando así la derrota de su equipo.
El futbolista charrúa no anotaba un gol desde noviembre del año pasado, cuando jugaba en el “Cacique”.
En su paso por Colo Colo, Salomón Rodríguez marcó apenas 3 goles durante todo el 2025. Tras fracasar con los albos, el delantero de 26 años volvió a Uruguay, donde hoy defiende la camiseta de Montevideo City Torque.
