;

VIDEO. Fracasó en Colo Colo y ahora se luce en Uruguay con este golazo en los minutos finales

El delantero Salomón Rodríguez anotó un acrobático gol y evitó la derrota de su equipo en el fútbol uruguayo.

Daniel Ramírez

Captura DSPORTS Uruguay

Captura DSPORTS Uruguay

Salomón Rodríguez, exdelantero de Colo Colo y hoy en Montevideo City Torque, se lució con un golazo este lunes por la noche durante el partido contra Juventud por el campeonato uruguayo.

Al minuto 87, cuando Juventud ganaba 2-1, el otrora atacante albo sorprendió a todos con una pirueta dentro del área para marcar el 2-2 definitivo, evitando así la derrota de su equipo.

Revisa también:

ADN

El futbolista charrúa no anotaba un gol desde noviembre del año pasado, cuando jugaba en el “Cacique”.

En su paso por Colo Colo, Salomón Rodríguez marcó apenas 3 goles durante todo el 2025. Tras fracasar con los albos, el delantero de 26 años volvió a Uruguay, donde hoy defiende la camiseta de Montevideo City Torque.

Revisa el golazo de Salomón Rodríguez en el fútbol uruguayo

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad