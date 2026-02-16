Alivio en Colo Colo: La Roja Sub 20 libera a Yastin Cuevas y otros tres jugadores para enfrentar a O’Higgins / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo alzó la voz este lunes en torno a un conflicto en ciernes con la selección chilena ante la citación de siete de sus jugadores a un microciclo de la Sub 20 desde este lunes 16 al martes 24 de febrero.

Todo considerando que, entre los convocados, está el promisorio delantero Yastin Cuevas y el portero suplente del primer equipo, Gabriel Maureira, quienes al estar con La Roja no podrían enfrentar a O’Higgins este sábado 21 de febrero.

En el intertanto, los siete albos serían parte del equipo que jugará un amistoso ante Deportes Santa Cruz.

Sin embargo, tras una conversación entre ambos estamentos, finalmente La Roja liberó a cuatro citados de Colo Colo para que puedan ser parte del partido ante O’Higgins.

Según información de ADN Deportes, Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Matías Moya y Vicente Martínez trabajarán en el microciclo hasta este jueves, cuando volverán a entrenar en el Monumental.

En tanto, Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas se quedarán en Juan Pinto Durán.

