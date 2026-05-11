“Me encuentro con licitaciones de trato directo dudosas”: periodista de investigación pide indagar a Joaquín Lavín padre por caso de Cathy Barriga

Cathy Barriga y su esposo Joaquín Lavín León se encuentran bajo una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados al periodo de la ex alcaldesa en la municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021.

El caso ha ganado por notoriedad pública ante los distintos episodios registrados durante la investigación, y ahora se suma una nueva denuncia que involucra a Joaquín Lavín padre.

Esto fue expuesto por la periodista Laura Landaeta, quien ha dado seguimiento a las irregularidades en el municipio de Maipú. Ahora, indicó que habrían nexos de Cathy Barriga con su suegro en las decisiones que se tomaron durante su estancia.

“Dentro de la investigación que realizo y de las entrevistas que realizo, efectivamente se constata que quién que manejó el municipio (Maipú) en su gran mayoría es Joaquín Lavín. Y cuando no es directamente él, las personas que asesoran y que acompañan a Cathy Barriga vienen del entorno de la UDI y de Joaquín Lavín”, afirmó.

Además, se refirió a una serie de datos entre las municipalidades de Maipú y Las Condes que arrojarían antecedentes que apuntan a tratos fuera del marco de la ley.

“Si yo hice y sigo haciendo tanto hincapié en investigar a Joaquín Lavín padre, es porque en un momento de la investigación a mí se me ocurre cruzar datos entre la municipalidad de Maipú y la municipalidad de Las Condes. Al cruzar los datos me encuentro con licitaciones de trato directo dudosas, algunas directamente denunciadas, licitaciones que no fueron trato directo”, apuntó.

Landaeta cerró diciendo que esto formaría parte de un “modelo de defraudación” al tratarse de más de un caso aislado. “Acá hay algo que merece una investigación más profunda”, cerró.