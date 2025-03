“Me decían que era migraña”: Máximo Menem Bolocco revela cómo le diagnosticaron cáncer a los 14 años

Dando un paso importante en su vida, Máximo Menem Bolocco asumió un nuevo desafío dentro de la Fundación Care, organización creada por su madre, Cecilia Bolocco, con el propósito de apoyar a personas diagnosticadas con cáncer.

El joven de 21 años tendrá una participación activa en la fundación, desempeñándose como miembro del consejo asesor y vocero juvenil del cáncer y salud.

En una entrevista con LUN, expresó: “No es que agradezca lo que me pasó, pero sí me cambió la perspectiva de vida. Yo, cada día que me despierto, doy gracias de estar acá, de tener a mi familia y amigos sanos. Agradezco poder caminar, correr, ver, oler”.

El diagnóstico de un cáncer a los 14 años

Máximo recordó cómo recibió su diagnóstico en 2018, cuando tenía apenas 14 años. En ese entonces, los síntomas que experimentaba fueron atribuidos erróneamente a otros problemas de salud.

“En el cáncer pediátrico siempre hay 12 síntomas. Bueno, en mi caso, sentí dolor de cabeza en la zona de atrás de los ojos, pero solo en la mañana”.

Luego, recordó: “Fui a la clínica diez veces, me decían que era migraña y de vuelta a la casa. Imagínate, mi mamá sabía que me cargaba ir al colegio, entonces me dolía la cabeza solo en la mañana y en la tarde llegaba a la casa feliz”.

“Hasta que un día, después de vomitar en la mañana, estaba en la clínica y me iban a mandar de vuelta a la casa. Y mi mamá dijo ‘es la décima vez que venimos, háganle un examen’. Ahí apareció un tumor del porte de una pelota de tenis en la cabeza”, añadió.

Desde su nuevo rol en Fundación Care, Máximo busca concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano. “La idea es entregar estas capacitaciones (de los 12 síntomas) a los colegios y centros de salud”.