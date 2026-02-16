;

Ni a los 20 ni a los 30: esta es la edad en que somos más infelices, según la ciencia

Un estudio realizó encuestas con distintas metodologías en 134 países para dar con la respuesta.

Sebastián Escares

La búsqueda de la felicidad suele ser uno de los objetivos de prácticamente todas las personas del mundo, por lo que constantemente buscan la forma de conseguirlo.

Un estudio publicado por el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos reveló que existe una “curva de la felicidad” que está presente en la mayor parte de los países a nivel mundial.

El análisis encabezado por el economista David Blanchflower, profesor de la Universidad Dartmouth College, apunta a que hay una edad en la que las personas suelen sentirse más infelices.

¿A qué edad es?

Tras una serie de encuestas internacionales que miden el bienestar de las personas utilizando distintas metodologías, el estudio arrojó que, en promedio, la edad más infeliz de la gente en los países desarrollados son los 47,2 años, mientras que en los países en vías de desarrollo es de 48,2 años.

“Es algo que los humanos tenemos profundamente arraigado en los genes“, manifestó el autor del estudio en BBC Mundo.

A los 47 la gente se vuelve más realista, ya se dieron cuenta que no van a ser el presidente del país”, agregó David Blanchflower al medio antes citado.

No obstante, luego de haber atravesado dicha etapa, el investigador señaló que pasados los 50 años las personas se vuelven más agradecidas por las cosas que tienen en su vida. Eso sí, enfatizó que no se trata de que las condiciones de vida vayan a mejorar, pero sí implicaría una percepción de mayor bienestar.

“A los 50 le puedes decirle a una persona que tienes buenas noticias porque de aquí en adelante las cosas van a mejorar”, concluyó el investigador.

