Adulta mayor muere en incendio forestal en Melipilla: declaran Alerta Roja comunal

Una mujer adulta mayor falleció durante el incendio forestal que afecta al sector Viña Campesino, en la comuna de Melipilla, emergencia que ha consumido cerca de 40 hectáreas y se mantiene en combate.

Desde el puesto de comando, la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte, señaló: “Estamos en el puesto de comando a propósito de este incendio (…) se encuentra en combate con una superficie de afectación de 40 hectáreas”.

Asimismo, confirmó el deceso e indicó: “Lamentablemente (…) una persona adulta mayor de sexo femenino perdió la vida en este incendio. Nuestras condolencias”.

Además, informó que dos mujeres —una menor de edad y otra adulta— fueron trasladadas por el SAMU Metropolitano al Hospital de Melipilla con quemaduras y permanecen en observación.

“Se declara Alerta Roja comunal”

“Presentan algunas quemaduras (…) están en observación por parte del equipo médico”, precisó.

El siniestro deja cuatro viviendas y una bodega afectadas. Duarte añadió que “se declara Alerta Roja comunal” y que, gracias al despliegue de Bomberos y Conaf, “se logra además resguardar 15 viviendas”.

En paralelo, equipos municipales aplican fichas FIBE y evalúan daños sociales y animales mientras continúan las labores en terreno.