Adulta mayor muere en incendio forestal en Melipilla: declaran Alerta Roja comunal

Dos personas resultaron con quemaduras y permanecen hospitalizadas, mientras equipos aéreos, terrestres y municipales trabajan en la zona. Van 40 hectáreas consumidas por las llamas.

Incendio en Melipilla

Foto: X

Una mujer adulta mayor falleció durante el incendio forestal que afecta al sector Viña Campesino, en la comuna de Melipilla, emergencia que ha consumido cerca de 40 hectáreas y se mantiene en combate.

Desde el puesto de comando, la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte, señaló: “Estamos en el puesto de comando a propósito de este incendio (…) se encuentra en combate con una superficie de afectación de 40 hectáreas”.

Asimismo, confirmó el deceso e indicó: “Lamentablemente (…) una persona adulta mayor de sexo femenino perdió la vida en este incendio. Nuestras condolencias”.

Además, informó que dos mujeres —una menor de edad y otra adulta— fueron trasladadas por el SAMU Metropolitano al Hospital de Melipilla con quemaduras y permanecen en observación.

“Se declara Alerta Roja comunal”

“Presentan algunas quemaduras (…) están en observación por parte del equipo médico”, precisó.

El siniestro deja cuatro viviendas y una bodega afectadas. Duarte añadió que “se declara Alerta Roja comunal” y que, gracias al despliegue de Bomberos y Conaf, “se logra además resguardar 15 viviendas”.

En paralelo, equipos municipales aplican fichas FIBE y evalúan daños sociales y animales mientras continúan las labores en terreno.

