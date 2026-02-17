Ordenan evacuar sector del Maule: incendios forestales mantiene con Alerta Roja a 3 comunas de la región
Autoridades coordinan evacuaciones y combate aéreo mientras continúan labores para contener focos activos en distintas zonas afectadas. Hasta el momento serían cerca de 922 hectáreas afectadas por las llamas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que tres incendios forestales se mantienen activos en la región del Maule, dejando cerca de mil hectáreas afectadas en las comunas de Linares, Vichuquén y Teno.
El foco de mayor magnitud se registra en Linares, donde el incendio “Cajón de Pejerrey” ha consumido 522 hectáreas al interior de un Área Silvestre Protegida.
En la zona trabajan brigadas y técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con apoyo de aeronaves, mientras se mantiene vigente la Alerta Roja decretada el 12 de febrero.
En Vichuquén, el siniestro “Alto Llico” ha destruido 450 hectáreas y es combatido por Bomberos y brigadas forestales.
A ello se suma un tercer incendio en Teno, denominado “Cuesta El Peral”, que afecta 20 hectáreas y motivó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar el sector.
A través de sus canales oficiales, Senapred llamó a la población a “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, reforzando el despliegue en terreno para resguardar a la comunidad.
