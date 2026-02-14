Emergencia en la región Metropolitana: declaran Alerta Roja para Melipilla por incendio forestal y ordenan evacuación / Pablo Ovalle Isasmendi

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana, debido a un incendio forestal denominado “Las Tinajas”, que se mantiene en combate y cercano a sectores habitados.

De acuerdo con información proporcionada por Conaf, el siniestro ha consumido preliminarmente una superficie de 3 hectáreas.

En el lugar trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Melipilla y Maipú, además de cuatro brigadas, dos técnicos, cuatro aeronaves, una maquinaria pesada y un camión aljibe de Conaf, con el objetivo de evitar la propagación de las llamas hacia zonas pobladas.

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, Senapred informó que la Alerta Roja estará vigente desde este sábado y hasta que las condiciones del incendio lo ameriten.

La medida implica la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para reforzar el combate del fuego y resguardar a la población ante la evolución de la emergencia.

#SenapredRM Se declara Alerta Roja para la comuna de Melipilla por incendio forestal.https://t.co/hSeb65u9PO pic.twitter.com/xUAnDH52mZ — SENAPRED (@Senapred) February 14, 2026

Avanzada la emergencia, Senapred informó que por el incendio forestal, se “solicita evacuar sectores Quebrada del Carmen Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen" en la comuna de Melipilla,