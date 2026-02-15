;

Alexis Sánchez celebró San Valentín junto a Alexandra Litvinova con un detalle que sorprendió a sus fans

El delantero compartió una íntima celebración con arte y rosas que cautivaron en redes sociales.

Javiera Rivera

Alexis Sánchez celebró San Valentín junto a Alexandra Litvinova con un detalle que sorprendió a sus fans

Alexis Sánchez celebró San Valentín junto a Alexandra Litvinova con un detalle que sorprendió a sus fans

Un romántico gesto marcó el Día de San Valentín del delantero chileno Alexis Sánchez, quien junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, compartió una íntima celebración.

Fue Litvinova quien mostró en redes sociales parte de la jornada del 14 de febrero. En las publicaciones se aprecia un ambiente familiar y artístico, con acuarelas profesionales utilizadas para pintar corazones acompañados de mensajes alusivos al amor.

El detalle que más comentarios generó fue un gran ramo de rosas rojas, además de registros donde aparece la hija de ambos, Bela, con un atuendo especial para la fecha, reforzando el carácter íntimo y cercano de la celebración.

Revisa también

ADN

Mientras en Europa se disputaban partidos de liga, el atacante nacional fue suplente en el encuentro entre Sevilla y Alavés.

Sin embargo, fuera de la cancha, el goleador histórico de la Roja vivió una jornada marcada por gestos románticos y momentos familiares que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

Revisa las imagenes:

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad