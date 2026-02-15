Alexis Sánchez celebró San Valentín junto a Alexandra Litvinova con un detalle que sorprendió a sus fans

Un romántico gesto marcó el Día de San Valentín del delantero chileno Alexis Sánchez, quien junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, compartió una íntima celebración.

Fue Litvinova quien mostró en redes sociales parte de la jornada del 14 de febrero. En las publicaciones se aprecia un ambiente familiar y artístico, con acuarelas profesionales utilizadas para pintar corazones acompañados de mensajes alusivos al amor.

El detalle que más comentarios generó fue un gran ramo de rosas rojas, además de registros donde aparece la hija de ambos, Bela, con un atuendo especial para la fecha, reforzando el carácter íntimo y cercano de la celebración.

Mientras en Europa se disputaban partidos de liga, el atacante nacional fue suplente en el encuentro entre Sevilla y Alavés.

Sin embargo, fuera de la cancha, el goleador histórico de la Roja vivió una jornada marcada por gestos románticos y momentos familiares que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

