Mega desmiente a Di Mondo y evalúa acciones legales tras acusaciones por VIH: “Imputaciones falsas e infundadas”

La señal privada Megamedia salió al paso de las acusaciones realizadas por Di Mondo en el programa Primer Plano, donde el influencer afirmó haber sido discriminado y marginado del reality El Internado tras revelar que vive con VIH.

A través de un comunicado oficial, la empresa desmintió “categóricamente” sus declaraciones y anunció que evalúa acciones legales.

En el documento, la compañía aseguró que la participación del socialité “nunca se concretó” y que fue él quien decidió no incorporarse al proyecto, pese a que, según indican, la producción manifestó “de manera oficial y reiterada” su intención de sumarlo al espacio, cumpliendo todos los protocolos establecidos y “sin ninguna discriminación de por medio”.

Megamedia sostuvo además que sus producciones operan bajo estrictos estándares éticos y legales, orientados a resguardar la privacidad y dignidad de los participantes. “Las imputaciones del señor Huerta son falsas e infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad”, señalaron, rechazando las acusaciones de vulneración de derechos formuladas en pantalla.

Respecto de los cuestionamientos sobre eventuales irregularidades migratorias, otro de los puntos mencionados por el influencer, el canal afirmó que la situación de todos los participantes de sus producciones se encuentra “absolutamente al día” y ajustada a la normativa vigente.

Finalmente, la empresa recalcó que el resguardo de su prestigio corporativo y de sus profesionales es una prioridad, por lo que se reservan el derecho de ejercer las acciones legales que estimen pertinentes.