Tras denuncia por supuesta violencia: Yamila Reyna reaparece en redes tras quiebre con Américo

Cercanos a la artista han señalado que la comunicadora se encuentra contenida por su círculo íntimo.

Javiera Rivera

La actriz y comediante Yamila Reyna volvió a manifestarse públicamente este domingo, luego del mediático término de su relación con el cantante Américo, situación que salió a la luz el fin de semana pasado.

Según trascendió en programas de farándula, la ruptura se habría producido tras un incidente ocurrido en un servicentro, cuando ambos regresaban de una presentación en el Festival El Empedrado.

Con el paso de los días, comenzaron a conocerse nuevos antecedentes, entre ellos, la presunta destrucción del teléfono móvil de la actriz durante el altercado y versiones que apuntan a episodios anteriores de conflicto.

En ese contexto, también se dio a conocer que Reyna presentó una denuncia ante Carabineros por un supuesto hecho de violencia, lo que elevó la polémica y marcó un punto de quiebre definitivo en la relación.

Mensaje en redes y apoyo transversal

Aunque en jornadas anteriores la comediante había compartido publicaciones con indirectas sobre el momento personal que atravesaba, este domingo realizó un post más explícito.

La intérprete subió una fotografía suya acompañada de la canción “Metamorfosis” de Flor de Rap, tema cuyo mensaje alude a procesos de transformación y superación tras experiencias difíciles.

La publicación generó una inmediata ola de reacciones. Diversas figuras del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo y ánimo, entre ellas Jennifer Warner, Antonella Ríos, Macarena Venegas, Andrea Dellacasa, Renata Bravo, Pamela Leiva, Belén Mora, entre muchas otras.

