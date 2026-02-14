;

Meteorología advierte máximas de hasta 37°C en tres regiones del país: incluye la región Metropolitana

El organismo recomendó mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades ante el evento.

Javiera Rivera

Una nueva ola de calor intenso está a la vuelta de la esquina. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alerta por altas temperaturas que afectarán a tres regiones del país, incluida la Metropolitana.

El fenómeno, asociado a una “dorsal en altura”, se dejará sentir durante la tarde y noche del martes 17 de febrero, elevando los termómetros en distintas zonas del centro-norte del país.

¿Dónde golpeará con más fuerza el calor?

Según el organismo, las temperaturas más elevadas se registrarían en:

  • Región de Coquimbo: en la cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, con máximas entre 33° y 35°.
  • Región de Valparaíso: el litoral alcanzaría entre 28° y 30°, mientras que en la cordillera de la costa los registros podrían subir hasta 35° y 37°.
  • Región Metropolitana: en la cordillera de la costa se esperan entre 33° y 35°, y en los sectores de valle y precordillera las temperaturas oscilarían entre 34° y 36°.

¿Qué implica esta alerta?

La DMC explica que una alerta meteorológica se emite cuando se pronostican fenómenos “con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

En ese contexto, la recomendación es mantenerse informado, seguir las indicaciones de las autoridades y adoptar medidas preventivas ante posibles efectos del calor extremo.

Con máximas que podrían acercarse a los 37°C en algunos sectores, la jornada del martes promete ser una de las más calurosas de lo que va del verano.

