Gran iniciativa: lanzan plataforma para encontrar mascotas perdidas en incendios en el sur

La catástrofe que está ocurriendo en las regiones del Ñuble y Biobío ha provocado el desplazamiento de miles de familia que han tenido que abandonar sus hogares para poder evacuar a las zonas seguras.

En medio de estas evacuaciones, muchas mascotas lamentablemente se han perdido o escapado producto del temor de la situación que se está viviendo.

Por esta razón, un grupo de voluntarios crearon una página donde los dueños de la mascota pueden inscribir a su compañero para que los usuarios puedan ayudarlo en su localización.

En el sitio animalesperdidos.cl se puede encontrar una lista de diferentes mascotas perdidas en las regiones afectadas por los incendios forestales.

En dicho sitio se encuentran las características, su última ubicación, una descripción para poder identificar a las mascotas y el contacto del dueño para poder reportar el encuentro.