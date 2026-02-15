;

Gabinete de Kast: Luis Cordero recibe este lunes a Trinidad Steinert para traspaso en Seguridad Pública

El actual secretario de Estado respaldó a su sucesora, aunque el oficialismo cuestiona la idoneidad de otras figuras del futuro gabinete.

Mario Vergara

Gabinete de Kast: Luis Cordero recibe este lunes a Trinidad Steinert para traspaso en Seguridad Pública / Mario Vergara

A partir de las 11:00 horas de este lunes, las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública serán escenario de una de las reuniones bilaterales más críticas del traspaso de mando entre la administración del Presidente Gabriel Boric y el gobierno electo de José Antonio Kast. El encuentro principal lo protagonizarán el actual ministro Luis Cordero y su sucesora designada, la exfiscal Trinidad Steinert.

La cita reviste una complejidad técnica particular, dado que la cartera debutó recién en 2025, siendo Cordero el único titular que la ha encabezado hasta la fecha. “Se da la paradoja de que nosotros estamos terminando la instalación y la próxima administración está recibiendo un ministerio ya instalado”, explicó el ministro, quien enfatizó la necesidad de informar detalladamente sobre el nuevo modelo de gestión de datos en seguridad.

Un despliegue de alto mando y nuevas autoridades

La extensa jornada contará con presentaciones de los actuales subsecretarios, Carolina Leitao (Prevención del Delito) y Rafael Collado (Seguridad Pública), quienes entregarán sus respectivas áreas a Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet. Además, se contempla un bloque de trabajo con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, altos mandos de Carabineros y representantes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Pese al carácter técnico del encuentro, el clima político se ha visto tensionado por la figura del diputado Andrés Jouannet. El presidente de Amarillos por Chile enfrenta cuestionamientos del propio sector de Kast —específicamente del Partido Nacional Libertario— debido a vínculos con imputados del caso Tragamonedas mediante sociedades hoy inactivas. Esta situación ha generado presiones para que su nombramiento como subsecretario no se concrete el próximo 11 de marzo.

Emplazamientos por estándar de probidad

Desde el actual oficialismo han aprovechado la coyuntura para emplazar al mandatario electo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que Kast “comprometió un alto estándar de probidad” para su gestión, señalando que es el futuro presidente quien debe responder ante los cuestionamientos que emanan de su propia coalición. Este mensaje fue secundado por la ministra vocera, Camila Vallejo, durante la semana pasada.

No obstante, en lo que respecta a la conducción del ministerio, Luis Cordero ha mantenido un tono colaborativo, respaldando la nominación de Steinert. La ex persecutora llega al cargo con el aval del actual ministro, quien destacó su trayectoria y capacidad de comprensión como elementos que fortalecerán la institucionalidad de la joven cartera en el inicio del nuevo periodo presidencial.

