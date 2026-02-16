;

Detienen a segundo acusado por homicidio de chileno en Costa Rica

Los imputados habrían mantenido relación previa con la víctima. El Tribunal decretó cuatro meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Martín Neut

Policía de Costa Rica

Policía de Costa Rica / EZEQUIEL BECERRA

La investigación por el homicidio del chilote Francisco Ojeda Garcés, asesinado el 26 de diciembre en Playa Perfecta, en el Pacífico sur de Costa Rica, registró un nuevo avance con la detención del segundo sospechoso.

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla la indagatoria formal.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el primer arresto se concretó en Dominicalito, tras un allanamiento en la vivienda de un hombre de 28 años.

Revisa también:

ADN

Días después y según consiga en medio CR Hoy, las diligencias permitieron ubicar al segundo implicado, de 31 años, en el sector de Matapalo, en Quepos, a unos 16 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen.

Detenidos conocían al chileno

El Juzgado Penal de Osa acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó cuatro meses de prisión preventiva para ambos, al considerar que existen antecedentes que permiten presumir la existencia del delito y la participación de los acusados.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, sostuvo que los detenidos “conocían a la víctima” y que las pericias lograron establecer “vínculos directos entre ellos y el crimen”, lo que fue determinante para avanzar en las capturas.

Ojeda, de 36 años y oriundo de Chiloé, era sobrino del alcalde de Quinchao, René Garcés. Desde la isla se realizaron gestiones para dar seguimiento al caso.

El jefe comunal valoró el avance de la causa y afirmó que “el trabajo realizado nos deja más tranquilos”, agregando que “no teníamos muchas esperanzas por tratarse de un caso visto en otro país, pero nos ha sorprendido el nivel de avance”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad