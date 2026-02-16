Detienen a segundo acusado por homicidio de chileno en Costa Rica

La investigación por el homicidio del chilote Francisco Ojeda Garcés, asesinado el 26 de diciembre en Playa Perfecta, en el Pacífico sur de Costa Rica, registró un nuevo avance con la detención del segundo sospechoso.

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla la indagatoria formal.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el primer arresto se concretó en Dominicalito, tras un allanamiento en la vivienda de un hombre de 28 años.

Días después y según consiga en medio CR Hoy, las diligencias permitieron ubicar al segundo implicado, de 31 años, en el sector de Matapalo, en Quepos, a unos 16 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen.

Detenidos conocían al chileno

El Juzgado Penal de Osa acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó cuatro meses de prisión preventiva para ambos, al considerar que existen antecedentes que permiten presumir la existencia del delito y la participación de los acusados.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, sostuvo que los detenidos “conocían a la víctima” y que las pericias lograron establecer “vínculos directos entre ellos y el crimen”, lo que fue determinante para avanzar en las capturas.

Ojeda, de 36 años y oriundo de Chiloé, era sobrino del alcalde de Quinchao, René Garcés. Desde la isla se realizaron gestiones para dar seguimiento al caso.

El jefe comunal valoró el avance de la causa y afirmó que “el trabajo realizado nos deja más tranquilos”, agregando que “no teníamos muchas esperanzas por tratarse de un caso visto en otro país, pero nos ha sorprendido el nivel de avance”.