Hermanas de Mara Sedini y fundadoras de Librería Autoras: “Nosotras sí nos identificamos como feministas”

Piera y Taira abordaron las diferencias ideológicas con su hermana, defendieron la perspectiva de género y anticiparon que mantendrán su activismo.

A semanas del cambio de mando, las hermanas de la futura ministra vocera, Mara Sedini, decidieron marcar públicamente sus diferencias ideológicas y reafirmar su identidad feminista.

Piera y Taira Sedini, fundadoras de la librería “Autoras” en Las Condes —proyecto dedicado exclusivamente a literatura escrita por mujeres— abordaron el contraste político con quien asumirá como portavoz del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.

“A diferencia de nuestra hermana, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual”, afirmaron en entrevista con Revista Efecto.

Si bien aclararon que mantienen el afecto y orgullo por su hermana, reconocieron las discrepancias. “Es como cualquier familia, hay tíos, sobrinas, que no piensan siempre como tú”, comentaron.

“La perspectiva de género sí es necesaria”

Frente a las críticas de la futura vocera al feminismo —al que calificó de “esclavizante”—, respondieron con firmeza: “Nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas (…) y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada”.

Sobre el escenario político que se abre en marzo, advirtieron que “siempre es preocupante” el avance de ciertos sectores y que “toda ola trae una contrarrevolución”, aunque aseguraron que continuarán con su labor.

“Sea como sea, no dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo”, concluyeron.

