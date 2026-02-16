Hermanas de Mara Sedini y fundadoras de Librería Autoras: “Nosotras sí nos identificamos como feministas”
Piera y Taira abordaron las diferencias ideológicas con su hermana, defendieron la perspectiva de género y anticiparon que mantendrán su activismo.
A semanas del cambio de mando, las hermanas de la futura ministra vocera, Mara Sedini, decidieron marcar públicamente sus diferencias ideológicas y reafirmar su identidad feminista.
Piera y Taira Sedini, fundadoras de la librería “Autoras” en Las Condes —proyecto dedicado exclusivamente a literatura escrita por mujeres— abordaron el contraste político con quien asumirá como portavoz del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.
Revisa también:
“A diferencia de nuestra hermana, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual”, afirmaron en entrevista con Revista Efecto.
Si bien aclararon que mantienen el afecto y orgullo por su hermana, reconocieron las discrepancias. “Es como cualquier familia, hay tíos, sobrinas, que no piensan siempre como tú”, comentaron.
“La perspectiva de género sí es necesaria”
Frente a las críticas de la futura vocera al feminismo —al que calificó de “esclavizante”—, respondieron con firmeza: “Nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas (…) y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada”.
Sobre el escenario político que se abre en marzo, advirtieron que “siempre es preocupante” el avance de ciertos sectores y que “toda ola trae una contrarrevolución”, aunque aseguraron que continuarán con su labor.
“Sea como sea, no dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo”, concluyeron.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.