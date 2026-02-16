Tabilo debuta con triunfo en el ATP de Río de Janeiro y ratifica su gran momento en 2026

Alejandro Tabilo (68°) sigue mostrando un gran nivel en este 2026 y ahora volvió a las victorias en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro.

El mejor rankeado del tenis chileno se enfrentó en la primera ronda al estadounidense Emilio Nava (76°), a quien venció cómodamente con un doble 6-3.

El nacido en Toronto mostró la misma tónica en ambos sets, defendiendo totalmente sus servicios y logrando romper el de su rival una vez en la primera manga y dos en la segunda, el último en lo que también fue el match point.

Ahora, en los octavos de final, Tabilo espera rival del cruce entre el croata Dino Prizmic (122°) y el italiano Francesco Passaro (163°), quienes se enfrentarán mañana martes.

En el caso de los otros chilenos en la competencia, Cristian Garín (89°) cayó este lunes ante el argentino Thiago Tirante (92°). Por su parte, Tomás Barrios debutará mañana ante el italiano Matteo Berrettini (57°).