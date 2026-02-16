Tabilo debuta con triunfo en el ATP de Río de Janeiro y ratifica su gran momento en 2026
El número uno de Chile venció en sets corridos al estadounidense Emilio Nava.
Alejandro Tabilo (68°) sigue mostrando un gran nivel en este 2026 y ahora volvió a las victorias en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro.
El mejor rankeado del tenis chileno se enfrentó en la primera ronda al estadounidense Emilio Nava (76°), a quien venció cómodamente con un doble 6-3.
El nacido en Toronto mostró la misma tónica en ambos sets, defendiendo totalmente sus servicios y logrando romper el de su rival una vez en la primera manga y dos en la segunda, el último en lo que también fue el match point.
Revisa también:
Ahora, en los octavos de final, Tabilo espera rival del cruce entre el croata Dino Prizmic (122°) y el italiano Francesco Passaro (163°), quienes se enfrentarán mañana martes.
En el caso de los otros chilenos en la competencia, Cristian Garín (89°) cayó este lunes ante el argentino Thiago Tirante (92°). Por su parte, Tomás Barrios debutará mañana ante el italiano Matteo Berrettini (57°).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.