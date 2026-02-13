;

Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro

Los tenistas chilenos lucharán por un lugar en el cuadro principal del torneo brasileño.

Los tenistas chilenos Tomás Barrios (114° del ranking mundial) y Nicolás Jarry (143°) ya conocen a sus rivales para disputar la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro.

El sorteo determinó que Barrios se medirá ante al local Pedro Boscardin Dias (253°), quien recibió una wildcard para participar en el torneo. Ambos no registran duelos previos en el circuito.

En caso de superar al brasileño, el chillanejo desafiará en la segunda ronda de la qualy al ganador del cruce entre el colombiano Daniel Elahi Galán (187°) y el croata Dino Prizmic (122°).

Jarry, por su parte, enfrentará al portugués Jaime Faira (148°), con quien nunca se han enfrentado. De salir victorioso, “Nico” se verá las caras en la siguente ronda ante el vencedor del duelo entre el taiwanés Chun-hsin Tseng (116°) y el brasileño Igor Marcondes (239°).

La primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro se disputará este sábado 14 de febrero. El partido de Jarry se jugará desde las 16:00 horas de Chile y, al término de ese duelo, será el turno de Barrios.

