;

Uno de los candidatos al título del Chile Open 2026 se baja del torneo: “Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible”

Lorenzo Sonego, quien era de las figuras a seguir en la gira de arcilla sudamericana, finalmente no disputó ningún torneo.

Carlos Madariaga

Uno de los candidatos al título del Chile Open 2026 se baja del torneo: “Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible”

Uno de los candidatos al título del Chile Open 2026 se baja del torneo: “Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible” / JAVIER TORRES

Al momento de anunciar los principales jugadores que disputarán la edición 2026 del Chile Open, uno de los nombres a seguir era el del italiano Lorenzo Sonego.

Quien fuera cuartofinalista en el Australian Open 2025 y que llegó a octavos de final en Wimbledon la temporada pasada aparecía como un jugador atractivo dentro del cuadro.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la lesión en la muñeca que lo aquejó en Oceanía a comienzos de este año no lo ha dejado competir.

Por lo mismo, Lorenzo Sonego se bajó de Buenos Aires, apuntando a seguir en la gira de arcilla sudamericana, pero finalmente hoy lunes anunció su deserción de Río de Janeiro y Santiago.

Lamento profundamente no poder competir en una parte de la temporada que siempre me ha brindado experiencias tan maravillosas con algunos de los públicos más entusiastas del circuito (...) Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible”, explicó el italiano en su cuenta de Instagram.

Ahora, Lorenzo Sonego trazó como meta volver a competir en el Masters 1000 de Indian Wells, donde buscará recuperar el tranco en el ranking ATP, donde cayó al puesto 65 del orbe desde que no pudo defender la ronda de los ocho mejores que había alcanzado el año pasado en el Australian Open.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad