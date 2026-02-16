Uno de los candidatos al título del Chile Open 2026 se baja del torneo: “Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible” / JAVIER TORRES

Al momento de anunciar los principales jugadores que disputarán la edición 2026 del Chile Open, uno de los nombres a seguir era el del italiano Lorenzo Sonego.

Quien fuera cuartofinalista en el Australian Open 2025 y que llegó a octavos de final en Wimbledon la temporada pasada aparecía como un jugador atractivo dentro del cuadro.

Sin embargo, la lesión en la muñeca que lo aquejó en Oceanía a comienzos de este año no lo ha dejado competir.

Por lo mismo, Lorenzo Sonego se bajó de Buenos Aires, apuntando a seguir en la gira de arcilla sudamericana, pero finalmente hoy lunes anunció su deserción de Río de Janeiro y Santiago.

“Lamento profundamente no poder competir en una parte de la temporada que siempre me ha brindado experiencias tan maravillosas con algunos de los públicos más entusiastas del circuito (...) Trabajaré duro para volver a la cancha lo antes posible”, explicó el italiano en su cuenta de Instagram.

Ahora, Lorenzo Sonego trazó como meta volver a competir en el Masters 1000 de Indian Wells, donde buscará recuperar el tranco en el ranking ATP, donde cayó al puesto 65 del orbe desde que no pudo defender la ronda de los ocho mejores que había alcanzado el año pasado en el Australian Open.