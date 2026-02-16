Garin cae en su debut en Río de Janeiro y llega a Santiago sin victorias en 2026
El tenista nacional no pudo ante Thiago Tirante, quien jugó su primer partido en arcilla tras cuatro meses.
Cristian Garin no pudo sacudirse de un complejo arranque de 2026 y este lunes quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.
El 89 del mundo tenía un duelo abordable ante el argentino Thiago Tirante, 92° ATP, quien volvió a jugar en arcilla tras cuatro meses.
Revisa también:
Sin embargo, el partido fue complejo para “Gago”, quien recibió un quiebre de entrada en el partido, llegando a estar 2/5 abajo.
Aún así, Cristian Garin se las arregló para remontar el marcador hasta quedar a un juego de forzar el tie break, pero dilapidó un 40-15 a favor y, con una doble falta, perdió el parcial inicial por 7/5.
En el segundo set, Thiago Tirante volvió a generar un break a su favor en el arranque del duelo, y aunque intentó recuperar la desventaja en el quinto game, en el juego siguiente el trasandino volvió a “escaparse”, sellando el 6/3 con que abrochó el triunfo luego de 1 hora y 53 minutos.
Así las cosas, Cristian Garin sigue sin ganar en lo que va de 2026, racha negativa de resultados a la que espera poner fin la próxima semana, cuando dispute el Chile Open.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.