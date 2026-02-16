Garin cae en su debut en Río de Janeiro y llega a Santiago sin victorias en 2026 / JOAO PIRES

Cristian Garin no pudo sacudirse de un complejo arranque de 2026 y este lunes quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

El 89 del mundo tenía un duelo abordable ante el argentino Thiago Tirante, 92° ATP, quien volvió a jugar en arcilla tras cuatro meses.

Sin embargo, el partido fue complejo para “Gago”, quien recibió un quiebre de entrada en el partido, llegando a estar 2/5 abajo.

Aún así, Cristian Garin se las arregló para remontar el marcador hasta quedar a un juego de forzar el tie break, pero dilapidó un 40-15 a favor y, con una doble falta, perdió el parcial inicial por 7/5.

En el segundo set, Thiago Tirante volvió a generar un break a su favor en el arranque del duelo, y aunque intentó recuperar la desventaja en el quinto game, en el juego siguiente el trasandino volvió a “escaparse”, sellando el 6/3 con que abrochó el triunfo luego de 1 hora y 53 minutos.

Así las cosas, Cristian Garin sigue sin ganar en lo que va de 2026, racha negativa de resultados a la que espera poner fin la próxima semana, cuando dispute el Chile Open.