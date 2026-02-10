;

Alerta por virus Hanta en Chile: investigadora revela avances clave en tratamiento y pide test rápido en zonas rurales

Sin embargo, científicos acusan que aún faltan recursos para estudios en humanos.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno

Agencia Uno

Aunque el virus Hanta sigue siendo una enfermedad de alta letalidad en Chile, la ciencia nacional ha dado pasos importantes hacia un posible tratamiento.

Investigadores chilenos fueron los primeros en caracterizar anticuerpos monoclonales humanos recombinantes, que demostraron eficacia en modelos preclínicos. Sin embargo, aún faltan recursos para avanzar a la etapa de estudios clínicos en humanos.

Estos anticuerpos podrían ser utilizados como tratamiento, pero todavía se requiere producirlos bajo estándares de buenas prácticas de manufactura”, explicó María Inés Barría, investigadora de la Universidad San Sebastián sede De la Patagonia, experta en Hantavirus, quien advirtió también que, al ser una enfermedad huérfana, el desarrollo clínico avanza con lentitud y poca inversión.

Falta de diagnóstico rápido y tratamientos aprobados agravan el riesgo

Actualmente no existen terapias específicas aprobadas contra el virus Hanta. Los tratamientos se limitan a medidas de soporte como ventilación mecánica y ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), sin intervenir directamente en el avance del virus.

La investigadora enfatiza que uno de los principales desafíos es la falta de diagnóstico oportuno, ya que el hanta tiene un período de incubación largo y comienza con síntomas similares a una gripe. “No se ha querido invertir en un diagnóstico rápido ni en tratamientos aprobados”, señaló. Su equipo trabaja en el desarrollo de test rápidos accesibles para zonas rurales, uno de los objetivos centrales de su investigación.

Prevención: medidas clave en zonas rurales o tras emergencias

Desde su experiencia científica, María Inés Barria destaca que para prevenir contagios es fundamental:

  • Mantener las zonas cercanas a viviendas y bodegas limpias.
  • Guardar alimentos en envases sellados y ventilar lugares cerrados por largo tiempo.
  • Usar mascarilla N95 si se entra a espacios con posible contaminación.
  • Limpiar con cloro diluido, y evitar levantar polvo en zonas de riesgo.

¿Crees que Chile debería invertir más en test rápidos y tratamientos para enfermedades poco frecuentes como el hantavirus?

