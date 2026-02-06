No basta con abrir ventanas: expertos revelan los beneficios de ventilar la casa de forma correcta

Los beneficios de ventilar la casa: expertos explican cómo esta simple acción mejora la salud / Kathrin Ziegler

Abrir puertas y ventanas por algunos minutos al día puede parecer un hábito menor, pero especialistas en salud pública aseguran que renovar el aire del hogar es una medida sencilla que ayuda a mejorar la salud.

Dentro de las viviendas se concentran partículas provenientes de la cocina, productos de limpieza y del propio aire que exhalan las personas. Con el tiempo, estos elementos pueden afectar la calidad del aire y aumentar el riesgo de problemas respiratorios.

Según expertos citados en Science Alert, ventilar de forma breve e intensa —abriendo completamente varias ventanas por unos minutos— permite expulsar parte del aire viciado. Esta práctica también puede disminuir los niveles de dióxido de carbono, lo que contribuye a mejorar el rendimiento mental.

Además, una buena ventilación ayuda a controlar la humedad dentro del hogar, reduciendo la aparición de moho y otros factores asociados a alergias y enfermedades pulmonares. Incluso las mascotas pueden beneficiarse.

Cómo hacerlo correctamente

Especialistas recomiendan ventilar el hogar mediante períodos breves pero intensos, abriendo completamente puertas y ventanas durante 5 a 10 minutos en lugar de dejarlas entreabiertas todo el día.

Esta técnica permite renovar el aire de manera más eficiente sin enfriar excesivamente paredes o muebles. También aconsejan generar ventilación cruzada, es decir, abrir ventanas en lados opuestos de la vivienda para facilitar el flujo de aire.

En ciudades con alta contaminación, lo ideal es evitar las horas punta de tráfico —como la mañana temprano y la tarde— y privilegiar momentos con menor polución, por ejemplo a media mañana, en la noche o después de la lluvia.

En definitiva, mejorar la calidad del aire del hogar es una acción simple y de bajo costo que puede aportar beneficios a la salud física y mental, siempre que se realice con criterio y considerando las condiciones del entorno.