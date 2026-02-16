;

Caída mundial de X (Twitter): usuarios reportan fallas masivas y no pueden cargar la plataforma

La red social de Elon Musk presenta errores en escritorio y móvil este 16 de febrero.

La red social X, antes conocida como Twitter, registró una caída masiva este lunes 16 de febrero, afectando a usuarios en distintas partes del mundo.

Según reportes de plataformas de monitoreo de servicios digitales, las fallas comenzaron cerca de las 10:30 horas y se han manifestado principalmente en la versión de escritorio, aunque también se han detectado errores en dispositivos móviles. Los usuarios reportan que la página no carga y que no es posible visualizar publicaciones.

Hasta ahora, la compañía no ha informado oficialmente las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de incidentes suele resolverse en cuestión de minutos u horas, debido al impacto que genera en millones de personas y en el ecosistema digital.

Durante la caída, incluso algunas secciones de soporte han presentado problemas de acceso, lo que ha incrementado la frustración de los usuarios.

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

