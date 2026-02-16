Caída mundial de X (Twitter): usuarios reportan fallas masivas y no pueden cargar la plataforma

La red social X, antes conocida como Twitter, registró una caída masiva este lunes 16 de febrero, afectando a usuarios en distintas partes del mundo.

Según reportes de plataformas de monitoreo de servicios digitales, las fallas comenzaron cerca de las 10:30 horas y se han manifestado principalmente en la versión de escritorio, aunque también se han detectado errores en dispositivos móviles. Los usuarios reportan que la página no carga y que no es posible visualizar publicaciones.

GETTY IMAGES / NurPhoto Ampliar

Hasta ahora, la compañía no ha informado oficialmente las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de incidentes suele resolverse en cuestión de minutos u horas, debido al impacto que genera en millones de personas y en el ecosistema digital.

Durante la caída, incluso algunas secciones de soporte han presentado problemas de acceso, lo que ha incrementado la frustración de los usuarios.