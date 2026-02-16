Caída mundial de X (Twitter): usuarios reportan fallas masivas y no pueden cargar la plataforma
La red social de Elon Musk presenta errores en escritorio y móvil este 16 de febrero.
La red social X, antes conocida como Twitter, registró una caída masiva este lunes 16 de febrero, afectando a usuarios en distintas partes del mundo.
Según reportes de plataformas de monitoreo de servicios digitales, las fallas comenzaron cerca de las 10:30 horas y se han manifestado principalmente en la versión de escritorio, aunque también se han detectado errores en dispositivos móviles. Los usuarios reportan que la página no carga y que no es posible visualizar publicaciones.
Hasta ahora, la compañía no ha informado oficialmente las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de incidentes suele resolverse en cuestión de minutos u horas, debido al impacto que genera en millones de personas y en el ecosistema digital.
Durante la caída, incluso algunas secciones de soporte han presentado problemas de acceso, lo que ha incrementado la frustración de los usuarios.
