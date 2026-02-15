;

El club chileno que rescataría a Mauricio Isla y Óscar Opazo tras dejar Colo Colo: sorpresa total en el mercado

Ambos laterales siguen sin equipo a menos de una semana del cierre del mercado de pases.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Mauricio Isla y Óscar Opazo viven días claves para definir sus futuros. Tras dejar Colo Colo al término de la temporada 2025, ambos laterales permanecen sin equipo a menos de una semana del cierre del mercado de pases.

Sin embargo, la espera de los dos defensores estaría cerca de llegar a su fin, ya que un necesitado club del fútbol chileno podría abrirles las puertas de cara al 2026. Se trata de Everton de Viña del Mar, actual colista de la Liga de Primera.

Revisa también:

ADN

Según informó el periodista Diego Peralta, la agencia de representación de Isla, AIM, lo habría ofrecido a los “Ruleteros”, buscando prolongar su carrera a sus 37 años.

“Por ahora, no hay oferta formal ni acercamientos más avanzados, pero en Everton están analizando la opción ante los bajos rendimientos de Vicente Vega y Cristopher Barrera, sumado a la lesión de Benjamín Berrios", detalló el comunicador.

Quien sí tiene su futuro más encaminado es Opazo. De acuerdo a la misma fuente, el zaguero formado en Santiago Wanderers tiene negociaciones avanzadas con Everton y está muy cerca de reforzar al clásico rival de los “Caturros”.

“Durante los primeros días de la próxima semana, entre lunes/martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano", afirmó.

Si bien la inminente incorporación de Óscar Opazo podría complicar el posible fichaje de Mauricia Isla, no se descarta que ambos laterales arriben juntos a Viña del Mar. Todo se definirá en los próximos días, antes del cierre del mercado, fijado para el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad