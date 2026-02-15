El club chileno que rescataría a Mauricio Isla y Óscar Opazo tras dejar Colo Colo: sorpresa total en el mercado

Mauricio Isla y Óscar Opazo viven días claves para definir sus futuros. Tras dejar Colo Colo al término de la temporada 2025, ambos laterales permanecen sin equipo a menos de una semana del cierre del mercado de pases.

Sin embargo, la espera de los dos defensores estaría cerca de llegar a su fin, ya que un necesitado club del fútbol chileno podría abrirles las puertas de cara al 2026. Se trata de Everton de Viña del Mar, actual colista de la Liga de Primera.

Según informó el periodista Diego Peralta, la agencia de representación de Isla, AIM, lo habría ofrecido a los “Ruleteros”, buscando prolongar su carrera a sus 37 años.

“Por ahora, no hay oferta formal ni acercamientos más avanzados, pero en Everton están analizando la opción ante los bajos rendimientos de Vicente Vega y Cristopher Barrera, sumado a la lesión de Benjamín Berrios", detalló el comunicador.

Quien sí tiene su futuro más encaminado es Opazo. De acuerdo a la misma fuente, el zaguero formado en Santiago Wanderers tiene negociaciones avanzadas con Everton y está muy cerca de reforzar al clásico rival de los “Caturros”.

“Durante los primeros días de la próxima semana, entre lunes/martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano", afirmó.

Si bien la inminente incorporación de Óscar Opazo podría complicar el posible fichaje de Mauricia Isla, no se descarta que ambos laterales arriben juntos a Viña del Mar. Todo se definirá en los próximos días, antes del cierre del mercado, fijado para el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas.