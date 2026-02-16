;

“Marcelo Salas no está al nivel de pelear el ascenso. Ha traído puros técnicos que van a hacer la práctica”

Roberto Reynero, exjugador de Deportes Temuco, disparó contra el “Matador”, cuestionando sus decisiones como presidente del club y defendiendo a su hijo Felipe por el momento que atraviesa con el entrenador del equipo, Arturo Sanhueza

Javier Catalán

FOTO:JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO

FOTO:JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO / Juan Gonzalez

La polémica entre Felipe Reynero y Deportes Temuco sigue escalando, luego de que Arturo Sanhueza, entrenador del equipo, confesara que es cierto que, mientras él esté en la banca, será muy difícil que el ex Cobresal pueda jugar.

Esta situación ha ido sumando nuevos capítulos y, en esta ocasión, fue Roberto Reynero, padre de Felipe, quien salió en defensa de su hijo, cargando directamente contra Marcelo Salas por las decisiones que ha tomado como presidente del “Pije”.

Yo creo que Marcelo Salas todavía no está al nivel de pelear el ascenso porque ha traído puros técnicos, digamos, que van a hacer la práctica prácticamente, de poca monta”, señaló el también exjugador del conjunto de La Araucanía y de Universidad de Chile, en conversación con Bolavip Chile.



