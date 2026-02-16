“Marcelo Salas no está al nivel de pelear el ascenso. Ha traído puros técnicos que van a hacer la práctica”

La polémica entre Felipe Reynero y Deportes Temuco sigue escalando, luego de que Arturo Sanhueza, entrenador del equipo, confesara que es cierto que, mientras él esté en la banca, será muy difícil que el ex Cobresal pueda jugar.

Esta situación ha ido sumando nuevos capítulos y, en esta ocasión, fue Roberto Reynero, padre de Felipe, quien salió en defensa de su hijo, cargando directamente contra Marcelo Salas por las decisiones que ha tomado como presidente del “Pije”.

“Yo creo que Marcelo Salas todavía no está al nivel de pelear el ascenso porque ha traído puros técnicos, digamos, que van a hacer la práctica prácticamente, de poca monta”, señaló el también exjugador del conjunto de La Araucanía y de Universidad de Chile, en conversación con Bolavip Chile.

En esa misma línea, también criticó directamente los fichajes que ha realizado el club. “Ha traído mucha gente que en sus respectivos clubes ha jugado 20 partidos y lleva un gol. El equipo que ha hecho no es para subir”, afirmó.

Sobre la situación de su hijo, fue claro e incluso recordó lo vivido con Iván Zamorano en el Real Madrid. “Sanhueza fue sincero y le dijo que no contaba con Felipe para esta temporada. A Zamorano también lo desecharon y la peleó. Felipe tiene contrato por un año y le dije que lo aguantara. A él no le gusta no jugar ni ir al banco, pero la va a pelear”, confesó Reynero.