“Le dijimos que iba a ser muy difícil que juegue; he tratado de ponerme en su lugar y ser lo más sincero posible”

Arturo Sanhueza, técnico de Deportes Temuco, rompió el silencio sobre el caso de Felipe Reynero. El experimentado delantero de 36 años reveló días atrás que, si bien estaba entrenando a diario, fue marginado de las prácticas de fútbol por el entrenador del “Pije”.

Ante la repercusión de los dichos del atacante, Sanhueza abordó públicamente el tema y entregó su versión de la situación que vive el futbolista en el club sureño.

“Nosotros fuimos muy claros, en este caso en particular, con Felipe Reynero. Le dijimos que iba a ser muy difícil (que juegue), que sabíamos que tenía contrato. No porque él fuera un mal jugador ni mucho menos, netamente por lo que nosotros en la planificación teníamos, los jugadores que íbamos a traer, más la estrategia que teníamos de como sumar minutos sub 20”, indicó el estratega en declaraciones recogidas por PrimeraBChile.

“Ante eso, él iba a quedar muy relegado, me agradeció por habérselo dicho en noviembre y no esperar hasta que quede una fecha y no decírselo. Yo se lo dije a Felipe en noviembre, pero que si él estaba acá iba a ser tratado igual que todos los compañeros y así ha sido”, agregó.

“He tratado de ser lo más sincero posible”

En esa línea, Sanhueza aclaró: “Había salido que no participaba en los entrenamientos, para dejarlo bastante claro… Él ha sido tratado como todos los futbolistas, solo que cuando nos toca hacer una práctica de fútbol, ustedes tienen que entender que nosotros privilegiamos los futbolistas que nosotros creemos dentro de nuestro esquema".

Respecto a los trabajos en los que Reynero sí es considerado, el exvolante de Colo Colo detalló: “Participa el día lunes de todos los trabajos, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado. Ñe hemos pedido a él también que cuando hemos hecho prácticas con el equipo proyección, que lo ocupen también para que él tenga la posibilidad de hacer fútbol”.

“He tratado de ser lo más sincero posible poniéndome yo en el lugar del futbolista. Desde el día uno, le dije que para él iba a ser injusto, porque cada uno cree que tiene las posibilidades. Él me dijo que iba a buscar algunas opciones, si no se le daban tenía contrato, nosotros le dijimos que si no se le daban, íbamos a seguir tratándolo como un jugador más”, remarcó.

Por último, el técnico de Deportes Temuco explicó por qué decidió abordar el caso de Reynero públicamente. “Le pido disculpas a Felipe por haberlo nombrado, pero es porque salió y para dejarlo un poco más claro, no quede en el aire que por ahí que nosotros lo dejamos a un lado. Eso no es así”, sentenció.