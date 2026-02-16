La tercera fecha de la Liga de Primera estuvo cargada de polémicas arbitrales, donde la tónica de la pérdida de tiempo por parte de los jugadores volvió a acentuarse.

Esto fue lo que se vivió en el duelo que Deportes Limache le ganó por 2-1 a O’Higgins, donde nuevamente se cuestionó el arbitraje ante estas situaciones. Héctor Jona, juez del partido jugado en Quillota, salió en defensa de su cometido y el de sus compañeros.

“Creo que muchas veces se generan pérdidas de tiempo. Los jugadores en el fútbol nacional se quedan mucho en el piso; después, los culpables, lamentablemente, somos nosotros. A veces yo también les he llamado la atención”, comenzó diciendo el réferi en zona mixta, en imágenes compartidas por el medio Locos por el Capo.

“Es un tema que tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible y los muchachos también tienen que poner de su parte. O’Higgins ahora va a jugar en el extranjero y muchas veces no es lo mismo”, agregó.

Además, Jona también aprovechó para dejarle un sutil mensaje a los jugadores que lo criticaban. “Era el tiempo que correspondía y lo conversamos con los muchachos; creo que fue lo justo. Después pasa a otro tema: ellos tuvieron 90 o 100 minutos para hacer un gol y nos cargan a nosotros, pero eso es parte del juego”, sentenció el árbitro.