Municipalidad de Recoleta inicia retiro de cables en desuso con apoyo de Subtel y empresas de telecomunicaciones

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y la Municipalidad de Recoleta comenzaron este miércoles el retiro de cables en desuso, con el fin de ordenar las redes aéreas y reforzar la seguridad en la comuna.

El lanzamiento se realizó en Av. Einstein con Av. Recoleta, con la presencia del subsecretario Claudio Araya y el alcalde Fares Jadue.

En esta etapa se intervendrán 17.692 metros lineales de cableado, lo que convierte a Recoleta en una de las comunas con mayor cobertura del país dentro del plan nacional de despeje.

Los trabajos se extenderán hasta enero de 2026, abarcando Av. El Salto, Av. Perú, Av. Recoleta, Av. Zapadores y el barrio Patronato.

“Esto no es solo un tema estético”

“Estamos haciendo cumplir la ley para que las empresas retiren los cables en desuso y ordenen los que siguen en funcionamiento. Esto no es solo un tema estético, sino también de seguridad”, señaló Araya.

Por su parte, Jadue destacó que estas acciones “son parte del trabajo constante que realizamos en Recoleta por mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

El operativo cuenta con la participación de GTD, Claro VTR, Entel, Movistar, Mundo Pacífico, WOM y On Net, bajo supervisión de Subtel y coordinación del municipio.