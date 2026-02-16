Declaran Alerta roja en Litueche por incendio forestal cercano a viviendas de Parcelación Los Rosales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el sector Parcelación Los Rosales, en Litueche, región de O’Higgins, un incendio forestal mantiene en riesgo a la población cercana, tras la declaración de Alerta Roja comunal por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El siniestro, denominado Aeródromo Litueche, afecta preliminarmente cerca de una hectárea, pero se encuentra a tan solo 200 metros de viviendas, lo que ha obligado a movilizar todos los recursos disponibles.

Brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), bomberos y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres trabajan en el lugar para controlar las llamas.

La Alerta Roja permanecerá vigente mientras las condiciones así lo ameriten, con el fin de proteger a la comunidad y contener el avance del fuego.