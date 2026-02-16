;

Declaran Alerta roja en Litueche por incendio forestal cercano a viviendas de Parcelación Los Rosales

El siniestro, que afecta cerca de una hectárea, mantiene a la comunidad a 200 metros del fuego; bomberos, CONAF y Senapred trabajan en su control.

Martín Neut

Matías Llanca

En el sector Parcelación Los Rosales, en Litueche, región de O’Higgins, un incendio forestal mantiene en riesgo a la población cercana, tras la declaración de Alerta Roja comunal por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El siniestro, denominado Aeródromo Litueche, afecta preliminarmente cerca de una hectárea, pero se encuentra a tan solo 200 metros de viviendas, lo que ha obligado a movilizar todos los recursos disponibles.

Brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), bomberos y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres trabajan en el lugar para controlar las llamas.

La Alerta Roja permanecerá vigente mientras las condiciones así lo ameriten, con el fin de proteger a la comunidad y contener el avance del fuego.

