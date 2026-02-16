;

VIDEO. Barcelona cae sorpresivamente ante Girona y cede el liderato de La Liga al Real Madrid

El cuadro “culé” dejó escapar una valiosa opción para seguir liderando el torneo local.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Soccrates Images

En el marco de la jornada número 24 de La Liga Española, el torneo nuevamente tiene como máximos pretendientes al Real Madrid y al Barcelona peleando punto a punto por el título.

Los entrenados por Hansi Flick han marchado la mayor parte del tiempo en el liderato de la tabla, pero este lunes sufrieron un golpe grave a sus pretensiones de retener la corona en su visita al Girona.

Este lunes, el conjunto “azulgrana” visitó el Estadio Montilivi, donde, en un encuentr que fue dominado la mayor parte por el Barcelona, finalmente los locales se terminaron llevando los tres puntos.

Pau Cubarsí abrió el marcador al minuto 59 para los “culés” luego de un primer tiempo sin goles. Sin embargo, al minuto 62, Thomas Lemar igualó la contienda, mientras que Fran Beltrán marcó el tanto de la victoria al minuto 86.

De esta manera, el Barcelona pierde la opción de sumar puntos, cediéndole así el liderato de la tabla al Real Madrid, que goleó 4-1 a la Real Sociedad. La clasificación queda momentáneamente con el conjunto “merengue” a la cabeza con 60 puntos y los “catalanes” con 58.

Revisa el compacto del encuentro

