El increíble nuevo valor de mercado de Vicente Pizarro: entre los más caros de Argentina

El exvolante de Colo Colo figura entre los 10 jugadores más valorizados del fútbol argentino según el Observatorio del Fútbol CIES.

Bastián Lizama

@RosarioCentral

@RosarioCentral

El reconocido Observatorio del Fútbol CIES actualizó esta semana el listado de los jugadores más valiosos del fútbol argentino, donde destaca el nombre de dos chilenos: Carlos Palacios y Vicente Pizarro.

El volante de Boca Juniors aparece en el 5° puesto con un valor de 10,5 millones de euros, en un ranking que es encabezado por su compañero Lautaro Di Lollo con un precio de 15,8 millones de la moneda europea.

Sin embargo, el caso más llamativo es el de Pizarro. El mediocampista formado en Colo Colo fichó hace solo unas semanas por Rosario Central y, pese a su reciente llegada al país trasandino, logró irrumpir en el listado.

El jugador de 23 años ocupa el 10° lugar del ranking con un valor estimado de 7,6 millones de euros, más del doble de los 3 millones que actualmente consigna el sitio especializado Transfermarkt.

Cabe recordar que Vicente Pizarro fue vendido por Colo Colo a Rosario Central por una cifra cercana a los 1,9 millones de euros, mientras que Carlos Palacios dejó el “Cacique” para sumarse a Boca Juniors a cambio de 4,5 millones de euros.

Un contraste notable si se compara con el valor actual de mercado de ambos jugadores, que hoy ostentan un estatus muy distinto al otro lado de la cordillera.

