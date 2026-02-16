;

“Me gustaría dar el salto a uno de los grandes de Chile, es un sueño que tengo desde chico”

“También me gustaría jugar en Europa, pero primero tengo que hacer las cosas bien acá”, comentó Joaquín Soto, joven promesa de Unión La Calera.

Con 18 años, Joaquín Soto se ha convertido en un nombre fijo en el once titular de Unión La Calera en este inicio de temporada.

El joven volante lleva tres titularidades con tres fechas disputadas del Campeonato Nacional 2026. Jugó desde el arranque ante Everton, después frente a Cobresal y anoche volvió a ser titular, contra Colo Colo, en el Estadio Monumental.

Tras la victoria del “Cacique” sobre La Calera, Soto conversó con AS Chile y valoró su presente en el cuadro cementero. “Estoy muy feliz por mi actual momento. Muy agradecido con Dios, el cuerpo técnico y mis compañeros”, señaló.

“Quiero seguir jugando y mantener la titularidad. Después, más adelante, quiero dar el salto a un lugar mejor”, comentó el mediocampista sobre sus objetivos.

En la misma línea, confesó que uno de sus sueños es jugar en un grande del país. “Me gustaría dar el salto a uno de los grandes de Chile, es un sueño que tengo desde chico y espero que así se dé”, mencionó.

“También me gustaría jugar en Europa, pero primero tengo que hacer las cosas bien acá. Después eso llegará solo”, concluyó Joaquín Soto.

En la próxima fecha del Campeonato Nacional, Unión La Calera recibirá en su estadio a Ñublense, el viernes 20 de febrero.

