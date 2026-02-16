Diego Valdés venía retomando su mejor nivel futbolístico en este arranque de 2026 en Vélez Sarsfield, pero este fin de semana aquello se vio truncado.

El “10” chileno tuvo que salir a los 20 minutos del partido contra Defensa y Justicia producto de una lesión, la cual se generó tras una fuerte entrada de Emiliano Amor, ex Colo Colo y actual defensor del “Halcón de Varela”.

Tras terminar el encuentro, que finalmente acabó 1-1, el zaguero argentino-sirio se refirió a la acción que dejó al exseleccionado chileno fuera de las canchas por, al menos, 20 días.

“Le quiero mandar un saludo, porque fue sin intención y jamás quisiera lesionar a un colega. En el partido uno no se da cuenta de lo que hizo y después uno se siente mal. Espero que se recupere pronto”, afirmó.

Desde su arribo a Defensa y Justicia, luego de defender la camiseta de Colo Colo, Emiliano Amor ha disputado cuatro de los cinco partidos del Torneo Apertura de Argentina, completando los 90 minutos en todos ellos.