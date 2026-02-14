Golpe inesperado para Diego Valdés en Vélez Sarsfield: “Lamentablemente, lo perdimos”

Diego Valdés encendió la alarmas en Vélez Sarsfield. Justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos en el fútbol argentino, el volante chileno salió lesionado en la visita de su equipo a Defensa y Justicia, por la quinta fecha del Torneo de Apertura.

El mediocampista nacional fue titular y debió abandonar el campo a los 20 minutos del primer tiempo tras recibir una dura infracción de Emiliano Amor, ex defensor de Colo Colo.

Su salida se produjo en el peor momento para el “Fortín”, que iba perdiendo por la mínima tras el gol de Juan Gutiérrez (14′). Finalmente, el equipo de Liniers logró rescatar un empate gracias a Matías Pellegrini (61′), quien puso el 1-1 definitivo en el Estadio Norberto Tomaghello.

Al término del partido, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, confirmó en conferencia de prensa la complejidad de la lesión de Valdés y descartó su presencia en el próximo partido ante nada menos que River Plate.

“Salió lesionado, le molestó el gemelo. Lamentablemente, lo perdimos. Es una lástima perder a un jugador de esa calidad, porque la verdad no sé cuánto tiempo llevará la recuperación", lamentó el DT sobre lo ocurrido con el chileno.

En esa línea, Schelotto afirmó: “Seguramente no llegue al próximo partido. Es una pérdida futbolística muy grande. Hay pocos futbolistas en el fútbol argentino con su nivel, pero el equipo lo tiene que resolver. Tenemos plantel como para llegar al próximo partido y tener la esperanza de poder ganarle a River”.