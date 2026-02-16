VIDEO. El emotivo desahogo de Garin: “Es imposible estar bien en lo personal. Días como hoy me dan ganas de hacer otras cosas”
“Confiaré en que sé que puedo salir adelante, pero tengo que hacer un cambio, que aún no sé cuál es”, dijo emocionado el tenista chileno luego de su derrota en el debut del ATP de Río de Janeiro.
Cristian Garin no lo pasa bien en este arranque de 2026. Con la reciente muerte de su padre aún presente en su día a día, “Gago” no ha podido encontrar su mejor nivel y muestra de aquello fue su derrota este lunes en su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro.
Luego de caer ante Thiago Tirante, 92° del ranking ATP, el tenista chileno conversó en zona mixta con los medios presentes en Brasil, donde abordó este complejo momento en lo personal y profesional.
“Estoy frustrado, lo intenté, pero no fue un buen día jugando tenis. Han sido semanas difíciles por todo. No me pude encontrar cómodo, intentando salir adelante, buscando la forma. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura, a encontrar energía para salir adelante. No jugué bien, me sentí incómodo todo el partido. Las cosas no se están dando; han sido años duros en lo personal y tenístico”, comenzó diciendo el segundo mejor rankeado de Chile.
“Por temas familiares no he podido estar viajando muy tranquilo. Ahora es el momento de encontrar fuerzas, algo que me motive. Amo el tenis, pero es difícil pasar por estos momentos. Confiaré en que sé que puedo salir adelante, pero tengo que hacer un cambio, que aún no sé cuál es”, continuó “Gago”.
Al ser consultado por el Chile Open, el siguiente torneo en su calendario, señaló: “No tengo ninguna expectativa. Esta semana no sentí que estuve lejos de mi nivel, pero tengo que hacer cambios ahora. Tengo ganas de salir adelante, pero es difícil. Hay días buenos y malos, pero los momentos me los tomo día a día”.
Además, también dejó una profunda reflexión sobre lo que está viviendo fuera de las canchas. “En lo personal es imposible estar bien, pero así es la vida; es dura, pero el tenis es mi profesión y lo amo. Días como hoy me dan ganas de hacer otras cosas, pero me encanta. Tengo que volver a sacar fuerzas y buscar un objetivo”, cerró Garin.
