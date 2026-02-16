Doble homicidio frustrado en cumpleaños en La Florida: menor y adulto resultan heridos tras ataque armado

Durante la madrugada de este lunes, un grave hecho de violencia fue investigado en la comuna de La Florida, luego de un ataque a balazos que dejó a una adolescente en riesgo vital y a un hombre adulto con lesiones.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, ambas víctimas ingresaron durante la noche al Hospital Dra. Eloísa Díaz con impactos balísticos.

En concreto, se trata de una menor de 16 años , quien recibió un disparo en el tórax y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Actualmente permanece estable, aunque con diagnóstico reservado.

En tanto, la segunda víctima corresponde a un hombre de 43 años, quien sufrió una herida balística en el abdomen. Tras recibir atención médica, quedó fuera de riesgo vital.

Según los antecedentes preliminares, el ataque ocurrió mientras las víctimas se encontraban celebrando un cumpleaños al interior de un domicilio, ubicado en las cercanías del sector conocido como la Toma de Dignidad.

En ese contexto, un vehículo pasó por el exterior del inmueble y, desde su interior, uno de sus ocupantes efectuó al menos cuatro disparos hacia la vivienda.

Producto de esta acción, dos de los proyectiles impactaron a las personas que se encontraban en el lugar, provocándoles lesiones de gravedad. Tras el hecho, personal policial aisló el sitio del suceso y se inició el trabajo investigativo.

Los detalles

La fiscal Natalia Carrasco, del equipo ECOH, señaló que “la información preliminar indica que las víctimas estaban celebrando un cumpleaños en su domicilio, cuando un vehículo pasó por fuera y desde su interior un sujeto efectuó al menos cuatro disparos hacia el inmueble, dos de los cuales impactaron a las personas lesionadas”.

Desde el Ministerio Público indicaron además que el acceso a cámaras de seguridad en el sector es complejo, debido a las características del lugar, por lo que se están evaluando distintas líneas investigativas para dar con los responsables.

La investigación se mantiene en desarrollo y no se descartó la realización de nuevas diligencias durante las próximas horas.