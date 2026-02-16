Actriz Macarena Tondreau sufre violenta encerrona en Vitacura: fue asaltada junto a sus hijas

Durante la medianoche de este lunes, la actriz y conductora de televisión Macarena Tondreau fue víctima de una encerrona en la comuna de Vitacura, cuando regresaba desde la playa hacia la Región Metropolitana junto a sus hijas.

Según los primeros antecedentes, la víctima circulaba por un enlace de autopistas del sector oriente cuando un vehículo se posicionó por delante, bloqueando su desplazamiento. Desde ese móvil descendieron entre tres y cuatro sujetos, quienes la intimidaron con armas de fuego y objetos contundentes, presuntamente tipo martillo, obligándola a descender para sustraerle el automóvil y huir en dirección desconocida.

Desde una comisaría, Tondreau relató que, de acuerdo con lo que alcanzó a percibir, los autores serían jóvenes chilenos, aunque reconoció que, producto del impacto emocional, no logra precisar si actuaban a rostro cubierto o descubierto.

Además, indicó que viajaba con sus hijas, quienes resultaron afectadas emocionalmente, pero sin presentar lesiones físicas.

“Lo más importante es que estamos con vida” , señaló la actriz, quien agregó que ya entregó todos los antecedentes a las policías y manifestó su confianza en que el caso será esclarecido.

Por su parte, el subcomisario Luis Torres, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, explicó que “un vehículo se posicionó por delante de la víctima, momento en que descienden entre tres y cuatro sujetos desconocidos, quienes la intimidan con armas de fuego y otros elementos, logrando sustraer el móvil”.

Asimismo, informó que durante la madrugada el automóvil fue recuperado en una comuna del sector norte de Santiago y actualmente se encuentra siendo periciado, con el objetivo de levantar evidencias de interés criminalístico.

La PDI continúa desarrollando diligencias para esclarecer la dinámica del hecho, determinar la posible participación de otros vehículos y dar con el paradero de los responsables.