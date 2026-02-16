;

CNTV formula cargos por dichos de Sergio Rojas contra hijo de Araneda y Vacarezza

El organismo apuntó a vulneración de derechos de un menor tras la emisión de “Que te lo digo”. La Defensoría de la Niñez intervino y cuatro cableoperadores arriesgan sanciones.

El conflicto por los dichos del periodista Sergio Rojas en televisión escaló al plano regulatorio. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló cargos contra cuatro operadores de cable, VTR, Telefónica, Claro Comunicaciones y GTD Manquehue, por la emisión del programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde el comunicador cuestionó a la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza a propósito de la adopción de su hijo menor.

La decisión del organismo se produjo tras un oficio presentado por la Defensoría de la Niñez, que advirtió posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del niño, identificado con iniciales B.A.V.

Según el requerimiento, recogido por The Clinic, en el espacio televisivo se realizaron comentarios que ponían en entredicho la exposición pública del menor, lo que podría afectar su vida privada e integridad.

De acuerdo con el CNTV, durante la emisión del 18 de diciembre de 2025 se habrían emitido juicios de valor sobre materias que no tendrían interés general, abordando aspectos vinculados a la dinámica familiar y a las motivaciones de los adoptantes. El organismo sostuvo que aquello podría comprometer derechos como la honra, la vida privada y la integridad psíquica de los involucrados.

La polémica se originó cuando Rojas criticó públicamente a la pareja, insinuando que la exposición mediática del niño podría responder a una búsqueda de reconocimiento. Sus declaraciones generaron amplio debate en redes sociales y motivaron denuncias formales ante el regulador.

Aunque el CNTV ya formuló cargos, el proceso aún está en curso y las empresas involucradas pueden presentar sus descargos antes de que se determine una eventual sanción.

El caso reabre la discusión sobre los límites del comentario televisivo en materias que involucran a menores de edad y la responsabilidad de los canales y cableoperadores en la difusión de contenidos.

