El periodista y conductor de Qué te lo digo, Sergio Rojas, realizó un crudo y emotivo descargo luego de la ola de ataques que recibió en redes sociales tras la muerte de Andrés Caniulef, un episodio que dividió a la opinión pública y reabrió antiguas controversias entre ambos comunicadores.

En su programa, el comunicador habló sin filtros sobre el impacto emocional que le provocaron los mensajes de odio que comenzó a recibir hace semanas, días marcados por polémicas con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sumado a la muerte de Andrés Caniulef el pasado fin de semana.

“Y perdonen el chilenismo, lo he pasado como en las hueas (sic) (...) nunca en mi vida había recibido por redes sociales lo que he recibido en estas dos semanas, frases como ‘mátate, eres una mierda de persona que no mereces vivir’, estoy siendo supertransparente, porque en general eso a mí no me afecta, pero de pronto digo, se hizo un deporte querer, a través de las redes sociales, cagarle la vida a otro", expresó.

El contexto del ataque digital se dio en medio del debate que se generó por su relación pasada con Caniulef, marcada por cercanía, quiebres y polémicas públicas. Mientras algunos usuarios cuestionaron su reacción tras el fallecimiento del periodista, otros salieron en su defensa, llamando a respetar el duelo.

Uno de los momentos que, según Rojas, le permitió sobrellevar el episodio fue el encuentro con la madre de Caniulef durante el velorio. “Cuando ella me abraza y me dice ‘qué rico verte’, sentí que me cubrió con un manto. No solo contra las redes, sino contra cualquiera que quiera poner en duda mi cariño por Andrés”, expresó.

Las declaraciones reabrieron el debate sobre los límites de las redes sociales, el linchamiento digital y el impacto real que estos ataques pueden tener, incluso en figuras públicas acostumbradas a la exposición.