;

VIDEO. Los potentes descargos de Sergio Rojas: “Lo he pasado como las hue... me han escrito ‘mátate, eres una mierda, no mereces vivir’”

El periodista confesó el brutal impacto de los ataques en redes sociales arrastrados hace semanas por la polémica de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sumado a la muerte de Andrés Caniulef.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

El periodista y conductor de Qué te lo digo, Sergio Rojas, realizó un crudo y emotivo descargo luego de la ola de ataques que recibió en redes sociales tras la muerte de Andrés Caniulef, un episodio que dividió a la opinión pública y reabrió antiguas controversias entre ambos comunicadores.

En su programa, el comunicador habló sin filtros sobre el impacto emocional que le provocaron los mensajes de odio que comenzó a recibir hace semanas, días marcados por polémicas con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sumado a la muerte de Andrés Caniulef el pasado fin de semana.

ADN

Y perdonen el chilenismo, lo he pasado como en las hueas (sic) (...) nunca en mi vida había recibido por redes sociales lo que he recibido en estas dos semanas, frases como ‘mátate, eres una mierda de persona que no mereces vivir’, estoy siendo supertransparente, porque en general eso a mí no me afecta, pero de pronto digo, se hizo un deporte querer, a través de las redes sociales, cagarle la vida a otro", expresó.

Revisa también

ADN

El contexto del ataque digital se dio en medio del debate que se generó por su relación pasada con Caniulef, marcada por cercanía, quiebres y polémicas públicas. Mientras algunos usuarios cuestionaron su reacción tras el fallecimiento del periodista, otros salieron en su defensa, llamando a respetar el duelo.

Uno de los momentos que, según Rojas, le permitió sobrellevar el episodio fue el encuentro con la madre de Caniulef durante el velorio. “Cuando ella me abraza y me dice ‘qué rico verte’, sentí que me cubrió con un manto. No solo contra las redes, sino contra cualquiera que quiera poner en duda mi cariño por Andrés”, expresó.

Las declaraciones reabrieron el debate sobre los límites de las redes sociales, el linchamiento digital y el impacto real que estos ataques pueden tener, incluso en figuras públicas acostumbradas a la exposición.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad