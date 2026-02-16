;

“Me apuntaron al vidrio”: el crudo relato de Macarena Tondreau tras violenta encerrona en Vitacura

La actriz relató los segundos de terror que vivió junto a sus hijas cuando fue interceptada por sujetos armados.

La actriz y conductora de televisión Macarena Tondreau habló luego de la violenta encerrona que sufrió durante la madrugada de este lunes en la comuna de Vitacura, cuando regresaba junto a sus hijas desde la playa.

La comunicadora relató los minutos de terror que vivió al ser interceptada por un grupo de sujetos armados en un enlace de autopistas del sector oriente.

“Veníamos saliendo de Vespucio Oriente, llegando a Costanera Norte, y se nos detiene un vehículo por delante. No había forma de moverse”, explicó. Según su testimonio, entre tres y cuatro jóvenes, de aproximadamente 20 años y de nacionalidad chilena, descendieron del automóvil y la intimidaron con armas de fuego.

“Dos de ellos se pusieron a mi lado con armas. Me apuntaron al vidrio y el que estaba frente a mi hija intentó romperlo con un martillo”, detalló, aún afectada por la experiencia. Pese a la gravedad del ataque, aseguró que no hubo agresiones físicas directas contra ella ni sus hijas.

Sin embargo, el episodio dejó una dolorosa consecuencia: una de sus mascotas murió tras escapar en medio del asalto. “Mi hija está shockeada, no entendía qué estaba pasando… estamos bien, estamos sanas, pero queda mucho miedo”, confesó.

El caso es investigado por la Brigada de Robos e Intervención Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. El vehículo fue recuperado horas más tarde en la comuna de Conchalí y está siendo periciado. Hasta ahora no se han informado detenciones, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables.

