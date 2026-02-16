Comienza el pago del ex Bono Marzo 2026: cómo recibir el Aporte Familiar y cuánto dinero entrega

El Ex Bono Marzo, oficialmente denominado Aporte Familiar Permanente, vuelve a convertirse en una de las ayudas económicas más relevantes del inicio de año para miles de hogares en Chile.

Este beneficio estatal busca apoyar a las familias de menores ingresos en un período marcado por mayores gastos, como el regreso a clases y el pago de compromisos acumulados del verano.

A diferencia de otros aportes, el Aporte Familiar Permanente no exige postulación y se entrega de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por ley. El pago se realiza una vez al año y su objetivo es reforzar el presupuesto familiar durante los primeros meses.

¿Quiénes reciben el Ex Bono Marzo 2026 y cuándo se paga?

El beneficio está dirigido a personas que, al 31 de diciembre de 2025, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Asignación Maternal, además de quienes pertenezcan al sistema de Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades. El monto se entrega por cada carga familiar acreditada o, en algunos casos, por familia.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) han reiterado que “el Aporte Familiar Permanente se paga de forma automática, sin necesidad de postulación, a quienes cumplan los requisitos legales”, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales.

Tal como en años anteriores, el pago del Ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos, distribuidos durante febrero y marzo:

Grupo 1: Desde el 16 de febrero

Grupo 2: A contar del 2 de marzo

Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El monto del beneficio se reajusta anualmente, y se espera que en 2026 sea de $66.834. El dinero puede cobrarse hasta por nueve meses, contados desde la fecha de emisión del pago.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende, donde se informa si el pago está disponible, la fecha y el lugar de cobro.

¿Ya revisaste si cumples los requisitos para recibir el Ex Bono Marzo 2026 y sabes en qué fecha podrías cobrarlo?