Ex River Plate vuelve al fútbol chileno para jugar en Deportes Concepción: duodécimo refuerzo del “León de Collao” / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción no para de sumar refuerzos en este mercado y en las últimas horas el club anunció un nuevo fichaje para el 2026. Se trata de Mauricio Vera, volante argentino formado en River Plate.

El mediocampista de 27 años viene de vestir la camiseta de Boston River en Uruguay. Este 2025 jugó Copa Sudamericana y Copa Libertadores, siendo titular indiscutido en el cuadro charrúa.

El trasandino ya sabe lo que es jugar en Chile, puesto que defendió los colores de San Luis de Quillota entre 2022 y 2023. También registra pasos por San Martín de San Juan, Guillermo Brown y Estudiantes de La Plata.

Así las cosas, Mauricio Vera vuelve al fútbol chileno para jugar en Deportes Concepción, elenco que ya tiene 12 refuerzos confirmados para la próxima temporada.

El volante argentino se sumó a Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Aldrix Jara y Norman Rodríguez.