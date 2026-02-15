;

El drama de Bruno Barticciotto suma otro capítulo: nuevo golpe en Argentina

El delantero chileno reapareció como titular en Talleres de Córdoba, pero otra vez salió lesionado.

Bastián Lizama

Bruno Barticciotto volvió a encender las alarmas en Talleres. Tras perderse los últimos tres partidos por lesión, el delantero chileno reapareció como titular ante Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha de la Liga Argentina, pero nuevamente se resintió y fue sustituido en los primeros minutos del primer tiempo.

El ex Santos Laguna, que regresó al cuadro córdobes esta temporada, abandonó la cancha a los 17’ en reemplazo del juvenil Valentín Dávila, quien sepultó aún más la salida de “Barti” luego de lucirse con un doblete y darle el triunfo a la “T” por 2-1.

Por ahora, se desconoce la gravedad de la lesión de Barticciotto o si está relacionada con el problema que lo marginó en las últimas jornadas. Este lunes se someterá a estudios médicos y, a partir de los resultados, se determinará cuándo podrá regresar.

A la espera del parte oficial, el presente del atacante de 24 años se torna cada vez más complejo, considerando que ha debido lidiar con reiterados problemas físicos a lo largo de su carrera y aún no logra afianzarse en Talleres tras su paso a préstamo por el León de México en 2025.

La reacción de Carlos Tevez

Al término del partido, el técnico de Talleres confirmó el diagnóstico preliminar de Barticciotto y dejó en suspenso los plazos de su recuperación. “Bruno sufrió una lesión en el cuádriceps y será evaluado con mayor profundidad este lunes”, afirmó.

Además, tuvo palabras de elogio para el reemplazante del chileno, el joven Valentín Dávila. “Era duda si iba a jugar o no (de titular). Nos jugamos más por Barti (Barticciotto) para que empiece a entrar en ritmo con partidos y lamentablemente tuvo otra lesión que vamos a ver el lunes".

Finalmente, Tevez se refirió a la problemática de las lesiones, que ya ha afectado a tres de sus dirigidos: Valentín Depietri, Gabriel Báez y el mencionado Barticciotto. “Yo creo que en todos los equipos están surgiendo lesiones. Jugamos cada tres o cuatro días, es un torneo muy corto que en un mes y medio o dos se termina, más los viajes, más la recuperación, más que tenés que entrenar también", explicó.

