La receta del nuevo líder del fútbol chileno: “Personalidad, carácter y ganas de seguir siendo competitivo”

Deportes Limache es el nuevo líder del fútbol chileno. El cuadro tomatero venció 2-1 a O’Higgins en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, y trepó hasta lo más alto del torneo nacional.

Los goles del cuadro de la región de Valparaíso fueron obra de Jean Meneses (14′) y Daniel “Popín” Castro (52′), mientras que el elenco de Rancagua descontó mediante Bryan Rabello (19′).

La victoria le permitió a Limache escalar al primer lugar de la tabla de forma momentánea con 7 puntos, a la espera de lo que haga este domingo Unión La Calera (6) ante Colo Colo. O’Higgins, en tanto, se quedó con seis unidades en el quinto puesto.

La receta del líder Limache

Una vez finalizado el compromiso en Quillota, el técnico del conjunto local, Víctor Rivero, habló en conferencia y explicó la fórmula que tiene a su equipo en la cima del campeonato.

“A pesar de que el rival, en base al juego directo y al contexto del partido, nos buscó con ese pelotazo y se generó una situación, creo que nosotros también tuvimos un par de ocasiones que podíamos haber marcado una mayor diferencia”, declaró de entrada sobre el partido.

En esa línea, el DT añadió que “lo importante, más allá de que es histórico para el club quedar puntero en la fecha 3, es la forma. Es la forma de pararse ante un equipo que va a jugar Copa Libertadores el martes, que salió tercero el año anterior, con esa personalidad, con ese carácter y con esas ganas de seguir siendo competitivo”.

Finalmente, Rivero puso el foco en el compromiso del plantel como factor determinante. “La capacidad también de que si tienes que modificar en beneficio del equipo, lo entienden. Entienden por qué dejar ese orgullo o ese ego en beneficio del equipo. Creo que ahí está la clave: un equipo comprometido", sentenció.