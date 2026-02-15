;

Garnero reconoce la gran falencia de la UC tras caer ante Cobresal: “Hoy nuestros errores se notan”

El técnico cruzado lamentó la falta de efectividad en su visita a El Salvador.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó la derrota de su equipo por 3-2 en su visita a Cobresal por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y apuntó a la falta de precisión como la principal falencia que le impidió a los cruzados rescatar un mejor resultado en El Salvador.

“Los goles tempraneros de los dos tiempos creo que fueron muy importantes en el trámite del juego. Después nosotros no estuvimos precisos. Todo lanzamiento un poco largo nos costó agarrarle precisión al campo", comenzó declarando en conferencia.

“Creo que la gran diferencia fue cuando los dos equipos entraban al área. Ellos cuando entraron, entraron con mucha precisión y lo hicieron de muy buena manera. Y a nosotros nos costó, siempre nos pasaba algo y no pudimos tener esa efectividad para poder ponernos en partido", añadió.

En esa línea, el DT de la UC lamentó la reacción tardía de su equipo. “Recién sobre el final pudimos descontar. Si lo hubiésemos hecho un rato antes, donde tuvimos varias situaciones o aproximaciones y no tuvimos la precisión. Eso no nos permitió pelear por el resultado", afirmó.

Finalmente, Garnero insistió en la falta de precisión y les dejó un mensaje a sus dirigidos: “Necesitamos de muchas situaciones y nosotros tendríamos que necesitar menos, tenemos que tener más precisión. Creo que ahí estuvo la diferencia del juego".

“Lamentablemente hoy nuestros errores se notan. Tenemos jugadores con mucha precisión que todavía no están en ese buen nivel necesario para poder marcar esa diferencia y tenemos que ir en búsqueda de eso", sentenció.

