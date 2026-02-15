Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de febrero, y quién transmite?
La fecha 3 del Campeonato Nacional se completará este domingo, con el desarrollo de tres encuentros.
Hoy, domingo 15 de febrero, tres partidos completarán la tercera jornada del Campeonato Nacional 2026.
Este domingo habrá acción en Concepción, en Chillán y todo concluirá en el Estadio Monumental.
Campeonato Nacional 2026
La programación del fútbol chileno, hoy, 15 de febrero, arranca en el Estadio Ester Roa, con el clásico penquista entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción, a partir de las 12:00 horas. Transmite TNT Sports Premium.
Luego, a las 18:00 horas, Ñublense chocará con Audax Italiano en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Transmite TNT Sports Premium.
Por último, a las 20:30 horas, Colo Colo recibirá a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Transmite TNT Sports Premium.
