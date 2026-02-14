Oficial: Cristián Zavala se va de Colo Colo y tiene nuevo club en el fútbol chileno

A pocas horas de jugar el Clásico de la Cuarta Región ante Deportes La Serena por la tercera fecha de la Liga de Primera, Coquimbo Unido anunció de manera oficial el regreso de Cristián Zavala procedente de Colo Colo.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, el extremo de 26 años finalmente dejó el Estadio Monumental y partió a préstamo al cuadro pirata por toda la temporada 2026.

El traspaso incluye una opción de compra para el elenco aurinegro, mientras que la dirigencia de Blanco y Negro prolongó el contrato del atacante por un año más, es decir, hasta diciembre de 2027.

El acuerdo, además, contempla una reducción en su cláusula de salida en caso de que aparezca una oferta desde el extranjero a mitad de temporada, considerando que el futbolista ahora tendrá vitrina internacional al disputar la Copa Libertadores.

En su regreso al campeón del fútbol chileno, el foco de Cristián Zavala estará puesto en su recuperación, luego de la fractura que sufrió en la rótula de su rodilla derecha tras el penal que falló en el amistoso de Colo Colo ante Peñarol en Montevideo y que se hizo viral alrededor del mundo.