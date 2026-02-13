Cristián Zavala define su futuro en Colo Colo: acuerdo cerrado

Cristián Zavala definió su futuro en Colo Colo. Tras varias semanas de incertidumbre, el extremo de 26 años finalmente dejó el Estadio Monumental y acordó su arribo a Coquimbo Unido para la temporada 2026.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, la operación se realizó mediante un préstamo con opción de compra. Pero no solo eso, ya que la dirigencia de Blanco y Negro extendió el contrato del atacante por un año más, es decir, hasta diciembre de 2027.

El acuerdo, además, contempla una reducción en su cláusula de salida en caso de que aparezca una oferta desde el extranjero a mitad de temporada, considerando que el futbolista tendrá vitrina internacional en el cuadro pirata al disputar la Copa Libertadores.

Aunque ninguno de los clubes ha oficializado la operación, Coquimbo Unido dejó señales en redes sociales y adelantó el retorno de Zavala, con un particular video que hace referencia a su velocidad al estilo de la Fórmula 1 y acompañado de su característico dorsal 15.

En su regreso al campeón del fútbol chileno, el foco de Cristián Zavala estará puesto en su rehabilitación, luego de la fractura que sufrió en la rótula de su rodilla derecha tras el penal que falló en el amistoso de Colo Colo ante Peñarol en Montevideo y que se hizo viral alrededor del mundo.