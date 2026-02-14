“Hoy se dice que me quiero ir del club; nunca creí tener que aclarar estas cosas, pero me veo obligado a hacerlo”

Cristian Insaurralde, delantero de Cobreloa, desmitió públicamente su salida anticipada del cuadro de Calama, luego de que medios locales reportaran su ausencia en los últimos entrenamientos del equipo dirigido por César Bravo.

A través de sus redes sociales, el atacante de 36 años publicó un extenso mensaje para desahogarse y entregó su versión acerca de su eventual partida de los “Loínos”.

“No creí que fuera necesario tener que escribir y aclarar todas estas cosas, pero con el fin de que puedan saber y entender un poco sobre mi paso por Cobreloa, me veo obligado a hacerlo“, posteó Insaurralde en historias de su cuenta de Instagram.

“Cuando llegué a Chile, también tenía opciones en Santiago Morning y Wanderers, pero vine a Cobreloa por Emiliano Astorga. Acepté firmar por un salario que era lo que podía pagar el club y que no era lo que pretendía. Pero vine igual”, agregó.

“Luego del 2023, tuve varias opciones de irme a otro club, sin embargo, le di prioridad a Cobreloa, por encima como clubes como Nacional de Uruguay que jugaba Copa Libertadores y el salario era tres veces mayor. Además, pagué de mi bolsillo la comisión que el club le debía a mi representante por otros jugadores. Lo sigo haciendo hasta hoy", continuó.

Cristian Insaurralde y su posible salida de Cobreloa

Pero el delantero fue más allá y contó: “Cuando nos tocó descender, fuimos algunos jugadores y nos rebajamos el salario para continuar (algo que nunca se dijo y sin embargo me crucificaron porque nunca nadie salió a contar la verdad), tuve que callarme y bancarme todas las cosas que se dijeron de mí“.

Además, aseguró que este año también tuvo ofertas de otros clubes, pero priorizó a Cobreloa: “Decidí volver a pesar de que el club tenía en la mesa opciones de préstamo del fútbol de Uruguay, por una plata que, pongo las manos al fuego, ningún jugador diría que no en nuestra categoría".

“Sin embargo, otra vez puse en prioridad volver al club para ayuda. Con el salario rebajado, como lo hice el 2024. Hoy se dice que me quiero ir del club, algo que no sé de donde sacaron pero sin dudas, es alguien que no le gusta que yo esté de nuevo acá”, apuntó.

Por último, Insaurradlde indicó que no ha sido sencillo volver a estar lejos de su familia: “Este año, nuevamente, tuve que separarme de mi familia para estar en Cobreloa, una decisión que no fue fácil y muchos sé que van a entender lo difícil que es estar lejos de las personas que aman, lo que cuesta tener la obligación de irse de su lugar para poder ir a trabajar en otras ciudades".

“Y acá estoy, aclarando situaciones que nunca creí tener que aclarar, pero estoy obligado a hacerlo. Cualquier cosa que no me crean de estas palabras, pueden acercarse al club y pedir que les rindan cuentas de todo esto que les estoy diciendo. Estoy seguro que no muchos harían lo que yo hice por estar acá y lo que resigne para no dañar al club", sentenció.