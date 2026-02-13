;

Preocupación en Calama: figura de Cobreloa buscaría su salida anticipada del club

Desde la ciudad norteña informaron que Cristian Insaurralde se ausentó de los entrenamientos y tendría intenciones de dejar a los “loínos”.

Daniel Ramírez

Preocupación en Calama: figura de Cobreloa buscaría su salida anticipada del club

Preocupación en Calama: figura de Cobreloa buscaría su salida anticipada del club / Cristofer Devia/ Uno noticias

En diciembre pasado, Cobreloa anunció con bombos y platillos el regreso de Cristian Insaurralde, quien quedó en la historia del cuadro naranja tras marcar el gol que le dio el ascenso a Primera División en 2023, temporada donde fue la gran figura del equipo.

Sin embargo, a pocos días para que comience el torneo 2026 de la Primera B, desde Calama dieron a conocer que el delantero argentino podría dejar a los “loínos”.

Según información entregada en el programa Socios del Desierto, Insaurralde no participó de los entrenamientos durante los últimos dos días.

Además, el medio citado indicó que el jugador tuvo conversaciones con personeros del club, instancia en la que habría manifestado su deseo de salir de Cobreloa, pese a que mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

En este escenario, de acuerdo a lo que señaló la fuente, el futbolista de 34 años estaría buscando un acuerdo que le permita desvincularse del club sin verse afectado en lo económico, situación que deja en incertidumbre su futuro deportivo.

